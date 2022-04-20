Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Letonya'da

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, resmi bir ziyaret kapsamında geldiği Baltık ülkelerinden Letonya'nın başkenti Riga'da, mevkidaşları Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets ve Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis ile ortak basın toplantısı düzenledi.

AA / Güncel