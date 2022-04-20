Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Letonya'da - Haberler

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Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Letonya'da

AA - Güncel
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, resmi bir ziyaret kapsamında geldiği Baltık ülkelerinden Letonya'nın başkenti Riga'da, mevkidaşları Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets ve Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis ile ortak...

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, resmi bir ziyaret kapsamında geldiği Baltık ülkelerinden Letonya'nın başkenti Riga'da, mevkidaşları Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets ve Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis ile ortak basın toplantısı düzenledi.

AA / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Eva Maria, Letonya, Almanya, Güncel, Haberler

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