Almanya Dışişleri Bakanı: Arnavutluk AB Entegrasyonunda Kararlı İlerlemede

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Arnavutluk'un Avrupa Birliği'ne entegrasyon çabalarının güçlü destekle devam ettiğini belirtti. Bakan, Arnavutluk'un reformlar üzerinde yoğunlaşması halinde üyelik şansının yüksek olduğunu vurguladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Arnavutluk'un Avrupa Birliği'ne (AB) entegrasyon yolunda kararlılıkla ilerlediğini söyledi.

Wadephul, Balkan ülkelerine gerçekleştirdiği resmi temasları kapsamında bulunduğu Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Elisa Spiropali ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bölgedeki hiçbir ülkede AB üyeliğine verilen desteğin Arnavutluk'taki kadar güçlü olmadığını belirten Wadephul, "Arnavutluk, AB'ye entegrasyon yolunda kararlılıkla ilerliyor. AB ve Almanya, Arnavutluk'un yanında kararlı bir şekilde duruyor." dedi.

Wadephul, Arnavutluk'un AB yolunda çabalarını yoğunlaştırması halinde üyelik şansının oldukça yüksek olduğunu söyleyerek, "Hukukun üstünlüğü, özellikle de medya özgürlüğü ve yolsuzluk ve organize suçla mücadele alanlarında reformların hayata geçirilmesi söz konusudur. Bağımsız bir adalet sistemi merkezi öneme sahiptir." diye konuştu.

- Arnavutluk'ta AB entegrasyonuna destek yüzde 92 ile Avrupa'da rekor seviyede

Bakan Spiropali ise ülkesinin, Avrupa entegrasyonu yolunda müzakereleri 2027'ye kadar tamamlamak ve 2030'a kadar tam AB üyesi olmak istediğini vurguladı.

Spiropali, "Arnavutluk'ta AB entegrasyonuna verilen desteğin, vatandaşlarımızın yüzde 92'si ile Avrupa'da rekor seviyede olduğunu ve bölgedeki diğer tüm ülkelerden daha yüksek olduğunu düşünüyorum." dedi.

Almanya'yı gerçek bir stratejik ortak olarak gördüklerini ve işbirliğini her alanda ilerletme konusunda tam iradeye sahip olduklarını söyleyen Spiropali, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arnavutluk, daha güvenli ve entegre bir bölge için verilen çabalarda istikrar unsuru ve güçlü bir ortak olmaya devam ediyor. Arnavutluk için özellikle Kosova ile işbirliği öncelikler listesinin başında yer alıyor. Kosova'nın içinde bulunduğu ve bu ülkenin AB entegrasyon sürecini kısıtlayan tedbirleri aşırı ve engelleyici olarak değerlendiriyor, bunların derhal kaldırılması çağrısında bulunuyoruz. Kosova'nın Sırbistan ile diyalog sürecine ciddi katılımını destekledik ve teşvik ettik."

Balkan ülkeleri temasları kapsamında Bosna Hersek ve Karadağ'ı ziyaret eden Wadephul, Sırbistan, Kosova ve Kuzey Makedonya'da da temaslarda bulunacak.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju
