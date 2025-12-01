Haberler

Almanya'dan Ukrayna'ya Destek Çağrısı

Güncelleme:
Almanya Savunma Bakan Yardımcısı Sebastian Hartmann, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda sivil ve enerji altyapısına yönelik saldırılar sonrası Ukrayna'nın hava savunmasının geliştirilmesi gerektiğini vurguladı ve Avrupa'nın desteğinin önemini belirtti.

Almanya Savunma Bakan Yardımcısı Sebastian Hartmann, Rusya- Ukrayna Savaşı'nda, sivil ve enerji altyapısına yönelik saldırılar nedeniyle Ukrayna'nın hava savunmasını daha da geliştirebilmesi için her şeyin yapılması gerektiğini söyledi.

Hartmann, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Toplantıda, Avrupalılar olarak Ukrayna'nın tüm alanlarda nasıl destekleneceğinin ve Avrupa savunma kabiliyetinin geliştirilmesinin ele alınacağını belirten Hartmann, " Rusya'nın müzakereye hiçbir şekilde istekli olduğunu görmüyoruz." dedi.

Hartmann, Ukrayna'da sivil ve enerji altyapısına yönelik saldırıların yoğunlaştığına işaret ederek "Bu aynı zamanda, Ukrayna'nın hava savunmasını daha da geliştirebilmesi ve mühimmatın mevcut olmasını sağlamamız için her şeyi yapmamız gerektiği anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın güçlü bir konuma getirilmesi gerektiğini vurgulayan Hartmann, Ukrayna masaya oturmadan bu ülke hakkında karar alınamayacağına ilişkin Avrupalıların ortak tutumu olduğunu dile getirdi.

Hartmann, Ukrayna'nın kendisini savunabilmesi için güçlü silahlı kuvvetlere sahip olması gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
