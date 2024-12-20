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Almanya'dan Memleketine Dönüş Yolunda Trafik Kazası

Almanya'dan Memleketine Dönüş Yolunda Trafik Kazası
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Almanya'dan Malatya'ya dönen Gür ailesinin aracı, Ankara'da yoğun sis ve gizli buzlanma nedeniyle kaza yaptı. Aileden bazı üyeler yaralanırken, emniyet kemeri takan diğerleri hafif sıyrıklarla kazayı atlattı.

Memleketleri Malatya'ya gitmek üzere Almanya'dan yola çıkan Gür ailesinin bulunduğu araç, yoğun sis ve gizli buzlanma olan Ankara'da trafik kazası yaptı.

Alınan bilgiye göre, Almanya'da yaşayan Şevket Gür, memleketleri Malatya'ya ulaşmak üzere eşi, 2 çocuğu, kardeşi ve yeğeniyle yola çıktı.

Yoğun sis ve gizli buzlanma görülen Elmadağ yakınlarında, Gür'ün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, takla attıktan sonra yol kenarında ters şekilde durdu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan Gür'ün kardeşi ve yeğenini Elmadağ Dr. Hulusi Alataş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Gür, eşi ve çocukları ise emniyet kemeri kullanmaları sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Araç sürücüsü Gür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "100-110 kilometre hızla gidiyordum. Birden bire araba kaydı. Hafif fren de yaptım durur mu diye ama durduramadım." ifadelerini kullandı.

Yol kenarlarında bariyer olmamasını eleştiren Gür, "Bariyer olsaydı bu hale düşmezdim." dedi.

Öte yandan yoğun sis ve buzlanma olan söz konusu bölgede, bugün maddi hasarlı başka trafik kazaları da meydana geldi.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
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