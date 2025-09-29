Almanya'dan İsrail'e Küresel Sumud Filosu'na Müdahele Etmeme Çağrısı

Almanya, İsrail'e, Gazze'ye doğru yola çıkan ve yolcuları arasında İsveçli aktivist Greta Thunberg'in de bulunduğu Küresel Sumud Filosu'nu hedef almaktan kaçınması çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcülerinden Josef Hinterseher, başkent Berlin'de gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in, Gazze'ye doğru yola çıkan ve yolcuları arasında İsveçli aktivist Greta Thunberg'in de bulunduğu Küresel Sumud Filosu'na müdahele etme riski olduğunu söyledi.

Hinterseher, İsrail'e Küresel Sumud Filosu'nu hedef almaktan kaçınması çağrısında bularak, "Amacımız şu anda herhangi bir çatışmadan kaçınmak ve bu nedenle her iki tarafı da yürürlükteki yasalara uymaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Yardım filosunun organizatörleri, pazar günü yaptıkları açıklamada, uluslararası yardım filosunun, Gazze Şeridi'nden 399 deniz milinden daha az uzaklıkta olduğunu belirterek, 30 Eylül'de bölgeye ulaşmasının beklendiğini bildirmişlerdi.