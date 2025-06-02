Almanya'dan İltica Talebi ile İlgili Önemli Karar

Almanya'dan İltica Talebi ile İlgili Önemli Karar
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Berlin İdare Mahkemesi, iltica talebinde bulunanların Dublin Sözleşmesi olmadan geri çevrilmelerinin yasa dışı olduğuna hükmetti. Mahkeme, Almanya'ya iltica başvurusunda bulunanların süreçlere uyması gerektiğini belirtti.

Almanya'da Berlin İdare Mahkemesi, sınır kontrolleri sırasında Alman topraklarına iltica talebinde bulunanların, Dublin Sözleşmesi'nde yer alan süreç uygulanmadan geri çevrilmelerinin yasa dışı olduğuna hükmetti.

Mahkeme, Polonya üzerinden 9 Mayıs'ta trenle Almanya'nın Frankfurt (Oder) kentine gelen ve tren istasyonunda yapılan sınır kontrolleri sırasında iltica talebinde bulunmalarına rağmen aynı gün Polonya'ya geri gönderilen 1'i kadın 3 Somalilinin açtığı davada kararını açıkladı.

Kararda, Alman topraklarında iltica talebinde bulunanların Avrupa Birliği (AB) düzenlemelerine göre, Dublin Sözleşmesi kapsamındaki süreç uygulanmadan geri çevrilemeyeceği ve bunun yasa dışı olduğu belirtildi.

Alman hükümetinin Dublin Sözleşmesini, "ulusal acil durumu" gerekçe göstererek uygulamadan kaldıramayacağı ifade edilen kararda, bunun için "kamu güvenliğine veya düzenine yönelik bir tehdide ilişkin yeterli kanıt" gösterilmediği vurgulandı.

Kararda, Almanya'nın, ülke topraklarında yapılan iltica başvuruları için öngörülen süreçleri her durumda uygulamakla yükümlü olduğu kaydedildi.

İltica talebinde bulunanların sınırı geçtikten sonra Almanya'nın başka yerine seyahat etmeyi talep edemeyecekleri aktarılan kararda, Dublin Sözleşmesi'nin, iltica başvuru sürecinin sınırda veya sınıra yakın bir bölgede gerçekleştirilmesine imkan verdiği ifade edildi.

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, göreve geldikten sonra 7 Mayıs'ta, düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında Federal Polis Teşkilatına iltica talebinde bulunanların kara sınırlarından geri çevrilmesi yönünde talimat verdiğini ifade etmişti.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
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