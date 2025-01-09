Almanya'dan Çınarcık'a İtfaiye Aracı Hibesi

Almanya'da yaşayan bir Türk vatandaşı tarafından Çınarcık Belediyesine itfaiye merdiven aracı hibe edildi.

Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt, belediyenin hizmet binasının önüne getirilen araca binerek İtfaiye Müdürü Hakkı Bağdat'tan 1996 model, 30 metre merdiven uzunluğuna sahip araçla ilgili teknik bilgi aldı.

Başkan Kurt, aracın Çınarcık'a hayırlı olmasını dileyerek, "Belediyemize bu aracı hibe eden vatandaşımıza da çok teşekkür ediyorum. Araç ve ekipman, yangın afetinde hayat kurtarır." ifadelerini kullandı.

Halihazırda 8 araçla hizmet veren Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün araç sayısı 9'a yükseldi.