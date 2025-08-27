Almanya'dan Ceylanpınar'a 100 Bin Lira Bağış

Almanya'da yaşayan hayırseverler tarafından Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yapımı süren Hazreti Meryem Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursu inşaatı için 100 bin lira bağış yapıldı.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Almanya Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Selahaddin Eyyubi Cami İmam Hatibi Abdülaziz Dülger, hayırseverler adına toplanan 100 bin lirayı Ceylanpınar Camileri ve Kur'an Kurslarını Onarma ve Yaşatma Derneği Başkanı İrfan Engil'e teslim etti.

Ceylanpınar İlçe Müftüsü Mehmet Emin Ertürk, bağıştan dolayı hayırseverlere teşekkür ederek, "Bu hayırlı işe vesile olan Abdülaziz Dülger hocamıza ve katkı sunan kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.