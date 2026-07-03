Almanya'da yaşayan gurbetçi Alaplı Belediyesine itfaiye aracı bağışladı

Almanya'da yaşayan iş insanı Hüseyin Erdoğan, Alaplı Belediyesine itfaiye aracı bağışladı.

Almanya'dan getirilen itfaiye aracı, Alaplı Belediyesi ile "kardeş şehir" protokolü imzalayan Almanya'nın Gelsenkirchen-Horst Belediye Başkanı Joachim Gill ve beraberendeki heyetin katılımıyla düzenlenen törenle belediyeye teslim edildi.

Alaplı Belediyesi önünde gerçekleştirilen törende konuşan Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, bağışlarından dolayı Hüseyin Erdoğan ve Almanya'daki dernek yöneticilerine teşekkür etti.

Erdoğan da yaklaşık 2 yıldır Alaplı Belediyesi ile yakın iletişim içerisinde olduklarını belirterek, önce kendilerinin Alaplı'da ağırlandığını, ardından Belediye Başkanı Tekin ve beraberindeki heyeti Almanya'da misafir ettiklerini söyledi.

Bağışlanan itfaiye aracını teslim etmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Erdoğan, "Aynı zamanda benim yaşadığım Gelsenkirchen-Horst şehri ile Alaplı Belediyesi'nin 'kardeş şehir' olmasına vesile olduk. Aynı zamanda, Almanya'da kurduğumuz Batı Karadeniz Vakfı ile Alaplı Belediyesi arasında ortak proje çalışmalarımız da var. Alaplı insanını çok candan ve kendime çok yakın hissediyorum. Bu nedenle de Alaplı halkına destek olmak istedim." ifadelerini kullandı.

Törende, Tekin ile Joachim Gill arasında "kardeş şehir" protokolü imzalanarak karşılıklı plaket ve hediyeler verildi.

Törene, Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, Cumhuriyet Savcısı Anıl Öztürk, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.???????