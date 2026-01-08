Haberler

Almanya, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesini ihtiyatlı bir dille eleştirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesine dikkat çeken ilk resmi açıklamasında, müdahalenin uluslararası hukuka uygunluğunu sorguladı. Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, konunun karmaşık olduğunu ve açıklama için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden gelen adımları beklediklerini ifade etti.

Almanya, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesinin üzerinden 5 gün geçmesinin ardından ilk kez bu müdahaleyi ihtiyatlı bir dille eleştirdi.

Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, "ABD, müdahalesinin ( Venezuela ) uluslararası hukuka uygun olduğunu ikna edici bir şekilde ortaya koyamadı." dedi.

Son günlerde bu müdahalenin karmaşık bir konu olduğunu, bu durumu açıklamak, aydınlatmak ve incelemek için çeşitli adımları beklediklerini vurgulayan Kornelius, " Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bu konunun ele alınması, hükümetimiz için de çok önemli bir adımdı. Güvenlik Konseyi'nin BM müdahalesine ilişkin ortak bir değerlendirme, uluslararası hukuk açısından bir sınıflandırma yapamadığını tespit ettik." ifadesini kullandı.

Alman hükümeti ilk başta hukuki bir değerlendirme yapmaktan kaçınmış, Başbakan Friedrich Merz, müdahale için "karmaşık durum" nitelemesi yapmıştı.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı

Aralarında Ciciş kardeşlerin büyüğü de var! 19 kişi tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

Mehmet Akif'ten Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Fenerbahçelilere üzücü haber! Bitti denen transfer iptal oldu

Fenerbahçelilere üzücü haber! Bitti denen transfer iptal oldu
Olta ile nehirden 30 kiloluk balık tuttu

Herkes ne çıkacak diye bekledi, görenlerin ağzı açık kaldı
ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da

"Önümüzdeki yıl o ülkede yeni bir başkan olacak"
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

Mehmet Akif'ten Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
'Son aşkı' 65 yaşındaki adama pahalıya patladı

Tuzağın adı Dilara! 'Son aşkı' 65 yaşındaki adama pahalıya patladı
Mario Balotelli'nin yeni takımını duyanlar çok şaşkın

Balotelli'nin yeni takımını duyanlar çok şaşkın