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Eberswalde Yangınında Hayatını Kaybeden Anne ve Oğul İçin Cenaze Töreni

Eberswalde Yangınında Hayatını Kaybeden Anne ve Oğul İçin Cenaze Töreni
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Almanya'nın Eberswalde kentinde çıkan yangında hayatını kaybeden Emine Çoban ve oğlu Umut Can Çoban için Berlin Şehitlik Camii'nde cenaze namazı kılındı. Eşini ve çocuğunu kaybeden Eyüp Çoban'ın zor anlar yaşadığı etkinlikte, Berlin Din Hizmetleri Ataşesi Emre Şimşek, olayın Türk toplumunu derinden üzdüğünü belirtti. Brandenburg Eyalet Savcılığı, yangının kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattı.

Almanya'nın Eberswalde kentinde çıkan yangında hayatını kaybeden Emine Çoban ve oğlu Umut Can Çoban için Berlin Şehitlik Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Eşini ve çocuğunu kaybeden Eyüp Çoban'ın cenaze namazında güçlükle ayakta durdurduğu görüldü.

Cenaze töreninde konuşan Berlin Din Hizmetleri Ataşesi Emre Şimşek, anne Çoban ve oğlu Umut Can'ın elim bir olayda hayatlarını kaybetmelerinin Almanya'da yaşayan Türk toplumunu derinden üzdüğünü söyledi.

Şimşek, bu gibi olayların tekrar yaşanmamasını ümit ettiklerini ve toplumun yetkililerden beklentisinin kamuoyunun aydınlatılması olduğunu belirtti.

Brandenburg Eyalet Savcılığı, Eberswalde kentinde yangının ardından kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatmıştı.

14 Eylül'de gece geç saatlerde Friedrich-Ebert Caddesi'ndeki çok katlı binada çıkan yangında Emine Çoban ve oğlu Umut Can hayatını kaybetmiş, dördü ağır olmak üzere 6 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel

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