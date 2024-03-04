Almanya'da huzurevinde yangın: 4 ölü, 23 yaralı
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Bedburg-Hau beldesinde bulunan huzurevinde çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi de yaralandı. Kontrol altına alınan yangın sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Bedburg-Hau beldesinde bulunan huzurevinde çıkan yangında 4 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi de yaralandı. Yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme çalışması başlatıldı.
HUZUREVİNDEKİLER TAHLİYE EDİLDİ
Polisin yaptığı açıklamaya göre, 13 bin nüfuslu Bedburg-Hau beldesindeki huzurevinde yerel saatle 03.50'de yangın çıktı. Olay yerine ulaşarak söndürme çalışmalarına başlayan itfaiye görevlilerinden biri yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
YANGIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Ekiplerce 46 kişi huzurevinden tahliye edildi. İlk belirlemelere göre olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.
Yangın, büyük ölçüde söndürülürken soğutma işlemleri ve çıkış sebebine ilişkin incelemeler ise sürüyor.