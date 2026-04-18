Almanya'da hükümetin enerji politikasına karşı gösteriler yapıldı

Almanya'nın birkaç kentinde düzenlenen gösterilerde, çevre örgütlerinin çağrısıyla toplanan binlerce kişi, hükümetin enerji politikasını protesto ederek yenilenebilir enerji kaynaklarının benimsenmesi için taleplerde bulundu.

Başkent Berlin'de çok sayıda çevre örgütünün çağrısıyla Invaliden Park'ta toplanan binlerce kişi, Alman hükümetinin enerji politikasını protesto etti.

"Yenilenebilir enerjiyi savunun" sloganıyla düzenlenen gösteride, kömür, petrol ve gaz yerine güneş ve rüzgar gibi iklim dostu kaynaklardan elde edilen enerjiye geçiş yapılması talep edildi.

Eylemciler, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche'yi, fosil yakıt fiyatlarının artmasına rağmen yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılmasını engellemekle suçladı.

Eylemde, üzerinde "Yenilebilir, bağımsız ve uygun fiyat", "Yenilenebilir enerji eşittir enerji güvenliği", "Fosil Reiche lobi müzesine", "Gençler korkuyor", "Fosil tuzaktan çıkın", "Temiz enerjiyi destekleyin", "Kömürü durdurun", "Reiche'in hobisi olan gaz lobisini durdurun" ve "Yenilenebilir enerjiyle bağımsız olun, lobici bakanı kovun" yazan dövizler taşındı.

Göstericiler, daha sonra Federal Meclis'in ve Başbakanlık binasının da bulunduğu bölgede yürüyüş gerçekleştirdi.

Öte yandan, Berlin'in yanı sıra Köln, Münih ve Hamburg'da gösteriler düzenlendi.

Kaynak: AA / Erbil Başay
500

