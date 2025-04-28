Almanya'da Yeni Hükümet Koalisyon Protokolü Onaylandı

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi, ülkede yeni hükümetin kurulması konusunda Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Partinin (SPD) üzerinde anlaştığı koalisyon protokolünü onayladı.

CDU, başkent Berlin'de CDU/CSU ile SPD'nin ülkenin gelecek 4 yılını şekillendirme konusunda üzerinde anlaştığı koalisyon sözleşmesinin oylanması için delegelerin katıldığı "küçük kurultay" düzenledi.

Kurultayda yapılan oylamada delegelerin büyük çoğunluğu koalisyon sözleşmesine onay verdi.

CDU Genel Başkanı Friedrich Merz, oylamanın ardından yaptığı konuşmada, delegelere sözleşmeye onay vermelerinden dolayı teşekkür etti.

Merz, daha sonra yeni hükümette yer alacak CDU'lu bakanları tanıttı.

3 Şubat'ta yapılan erken genel seçimden sonra hükümet kurmak için müzakere yürüten CDU/CSU ile SPD, seçimden 45 gün sonra 9 Nisan'da koalisyon sözleşmesinde mutabakat sağlamıştı.

SPD, koalisyon protokolünü yaklaşık 358 bin üyesinin oylamasına sundu. Yarın sona erecek oylamanın sonucu ise 30 Nisan'da açıklanacak.

CSU ise protokolü 10 Nisan'da onaylamıştı.