Haberler

Almanya'da Federal Polis Teşkilatı bünyesinde dron savunma birimi kuruldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'da Federal Polis Teşkilatı'nın yeni dron savunma birimi, Ahrensfelde bölgesinde hizmete girdi. İçişleri Bakanı Dobrindt, hibrit tehditlere karşı yüksek teknoloji ile savunma yapılacağını açıkladı ve 100 milyon avro yatırım yapılacağını duyurdu.

Almanya'da, Federal Polis Teşkilatı bünyesinde kurulan yeni dron savunma birimi hizmete girdi.

Brandenburg eyaletinin Ahrensfelde bölgesinde yeni dron savunma biriminin hizmete alınması dolayısıyla tören düzenlendi.

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, törende yaptığı konuşmada, birkaç hafta önce ülkede dron görülme olayları yaşandığını belirterek, dron savunma biriminin, hibrit tehditlere karşı "hızlı, hassas ve ileri teknolojiyle" karşılık vereceğini ifade etti.

Dobrindt, "Güvenliğimiz için önemli bir kilometre taşını oluşturduk." dedi.

Casusluk ve sabotaj eylemleriyle mücadele edileceğini dile getiren Dobrindt, "Çünkü dronların oluşturacağı hibrit tehditlerin güvenliğimiz için bir tehlike olmasını kabul edemeyiz." diye konuştu.

Dobrindt, dron savunma teknolojisi için bu yıl ve gelecek yıl 100 milyon avro yatırım yapılacağını söyledi.

Yaklaşık 130 polisin görev yapacağı dron savunma biriminin yapay zeka destekli sinyal bozucu sistemleriyle donatıldığı belirtildi.

Birimde görevli polislerin havalimanları ve ülke genelinde güvenlik açısından önemli noktalara konuşlandırılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
Putin: Ukrayna gemilerine yönelik saldırıları artıracağız, Avrupa savaşmak istiyorsa biz hazırız

"Saldırıları artıracağız, savaşmak istiyorsanız hazırız"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı

500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı
Düğünden bir yıl sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti

Düğünden bir yıl sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti
Chobani Stadyumu, pazar günü bir derbiye daha ev sahipliği yapacak

Kulüp açıkladı! Pazar günü Kadıköy'de bir derbi daha oynanacak
Daha 17 yaşında! Hastaneye zor yetiştirdiler, öğrendikleri gerçekle yıkıldılar

Hastaneye zor yetiştirdiler, öğrendikleri gerçekle yıkıldılar
500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı

500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı
Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi! Ödenen maaşlar geri istenecek

Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi! Maaşlar geri istenecek
Ziraat Türkiye Kupası'nda günün ilk sürprizi gerçekleşti

Türkiye Kupası'nda sürpriz! Süper Lig ekibi uzatmalarda elendi
Maç bitti gerilim hala bitmedi: Galatasaray'dan ''Skandal'' sözleriyle paylaşım

Maç bitti gerilim hala bitmedi: ''Skandal'' sözleriyle flaş paylaşım
Mesut Özil, ''Telefonundaki en ünlü kim?'' sorusunu düşünmeden yanıtladı: Gerisi yalan

''Telefonundaki en ünlü?'' sorusunu düşünmeden yanıtladı: Gerisi yalan
Son dakika golünde sevinçten çıldıran Sadettin Saran 'Okan' diye bağırdı iddiası

Sevinçten çıldırdığı anda söylediği şey ortalığı karıştırdı
Nefes kesen görüntü: Evli adamla yakalanan kadının yaptıkları inanılmaz

Evli adamla yakalanan kadının yaptıkları inanılmaz
Özel sektör çalışanlarını heyecanlandıran promosyon çağrısı

Kabul edilirse toplu para işçinin cebine girecek
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.