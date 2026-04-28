Almanya'da, YEE'nin yayına hazırladığı Yunus Emre Divanı'nın Raif Yelkenci nüshası tanıtılacak

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından yayına hazırlanan Yunus Emre Divanı'nın Raif Yelkenci nüshası Berlin'de tanıtılacak.

YEE Berlin'den yapılan açıklamaya göre, Yunus Emre Divanı'nın tanıtım ve konser etkinliği, 2 Mayıs Cumartesi günü Berlin Devlet Kütüphanesinin Simon-Bolivar Salonu'nda yapılacak.

Bu kapsamda YEE tarafından yayına hazırlanan Raif Yelkenci nüshası ilk kez okuyucu ve araştırmacılarla buluşacak.

Yunus Emre'nin edebi ve tasavvufi mirasının farklı yönleriyle ele alınacağı programda, edebiyatçı akademisyen Prof. Dr. Orhan Kemal Tavukçuoğlu "Bilinmeyen Yönleriyle Yunus Emre", Almanya'nın tanınan yazarlarından Feridun Zaimoğlu "Allah'ı Arayanlar" ve edebiyatçı Güler Doğan Averbek de "Yunus Emre Divanı'nın Berlin nüshaları" başlıklı sunumlar yapacak.

Etkinlik kapsamında, Berlin Devlet Kütüphanesi Şarkiyat Koleksiyonunda bulunan ve en kıymetli yazmalar arasında gösterilen Raif Yelkenci ve Ritter nüshaları tanıtılacak. Katılımcılar, bu nadide yazma eserleri yakından görme ve inceleme imkanı da bulacak.

Ayrıca Derya Türkan ve uluslararası müzik grubu tarafından Yunus Emre ilahilerinden oluşan bir konser verilecek.

Berlin Devlet Kütüphanesi yönetimini temsilen Reinhard Altenhöner, YEE Almanya Koordinatörü Zeliha Eliaçık ve Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı katılımcılara hitap edecek.

13. ve 14. yüzyılda Anadolu'da yaşayan ve Türk tasavvuf edebiyatının öncü isimlerinden biri kabul edilen Yunus Emre'nin "Divan"ı, Türk dilinin en önemli eserleri arasında yer alıyor.

Şairin etkisi yüzyıllar boyunca sürerken, eserinin farklı yazma nüshaları günümüze ulaşmış durumda.

Berlin Devlet Kütüphanesinde bulunan Raif Yelkenci ve Ritter yazmaları ise bu mirasın en değerli örnekleri arasında gösteriliyor.