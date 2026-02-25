Almanya'da CDU, vatandaşlık için en az 8 yıl ikamet şartının yeniden getirilmesini istiyor

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) parti kongresinde, Alman vatandaşlığına geçiş şartlarının yeniden zorlaştırılmasını öngören önergenin kabul edildiği bildirildi.

Stuttgart'ta 22 Şubat'ta düzenlenen kongrede, delegeler, vatandaşlığa geçiş için en az 8 yıl ikamet şartı getirilmesini içeren önergeyi onayladı.

Önergede, mevcut 5 yıllık ikamet şartının kaldırılarak sürenin 8 yıla çıkarılması talep edilirken, 5 yıllık ikametin yeterli olmadığı ve bu süre içinde birçok göçmenin Alman toplumuna yeterince entegre olamadığı savunuldu.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Milletvekili Macit Karaahmetoğlu ise CDU'nun aldığı kararı eleştirdi.

Karaahmetoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşlığa geçiş tartışmasının süre üzerinden değil, standartlar ve nitelikler üzerinden yürütülmesi gerektiğini belirtti.

CDU'nun mevcut süreyi yetersizlik gerekçesiyle artırmak istemesini eleştiren SPD'li siyasetçi, "Sanki mevcut uygulamada göçmenler yeterince uyum sağlamadan vatandaşlığa geçiyormuş gibi yanlış bir algı oluşturuluyor." ifadesini kullandı.

Almanya'da bir önceki yasama döneminde Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokrat Partiden oluşan koalisyon hükümeti, vatandaşlık hukukunu modernize etmeyi hedefleyen bir reform süreci başlatmıştı.

Bu kapsamda, genel başvuru yoluyla vatandaşlığa geçişte uygulanan 8 yıllık ikamet şartı 5 yıla indirilmişti.