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Almanya'da Türk vatandaşının cenazesinin yakıldığı ortaya çıktı

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Almanya'da Türk vatandaşının cenazesinin yakıldığı ortaya çıktı

Almanya'nın Hannover kentinde vefat eden Abdülkadir Sargın'ın cenazesinin yanlışlıkla yakıldığı ortaya çıktı. Yapılan incelemede Sargın'ın naaşının bir Alman'ın cenazesiyle karıştığı öğrenilirken, aile yaşananlarla ilgili hukuki süreç başlatacak.

Almanya'nın Hannover kentinde vefat eden Abdülkadir Sargın'ın cenazesinin yanlışlıkla yakıldığı ortaya çıktı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Sargın 14 Aralık'ta Hannover'in MHH Hastanesi Acil Servisi'nde vefat etti.

BİR ALMAN'IN CENAZESİYLE KARIŞMIŞ

Sargın'ın naaşının İslami usullere uygun şekilde yıkanıp kefenlenmek üzere yapılan hazırlıklar sırasında bir Alman'ın cenazesiyle karıştığı öğrenildi. Sargın'ın ailesinin üzüntüsü, MHH Adli Tıp Servisi ile temasa geçip cenazenin yakıldığını öğrenince katlandı. Ailenin yaşananlarla ilgili hukuki süreç başlatacağı belirtildi.

Almanya'da Türk vatandaşının cenazesinin yakıldığı ortaya çıktı

KONSOLOSLUK HAREKETE GEÇTİ

Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğunun merhumun Türkiye'deki yakınları ve Almanya'daki çocukları ile yakın temas içinde olduğu ve gerekli desteği sağladığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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