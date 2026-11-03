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Almanya'da süpermarketlerin soğutma sistemlerine siber saldırıda gıdalar imha edildi

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Avrupa'da süpermarketlerin soğutma sistemlerini hedef alan siber saldırılar Almanya'daki bazı marketleri etkiledi. AWO'nun işlettiği markette sıcaklıklar yükseldi ve çok sayıda gıda imha edildi; Wuppertal, Raesfeld ve Reisbach'taki marketler de etkilendi.

Avrupa'nın birçok ülkesinde süpermarketlerin ve diğer işletmelerin soğutma sistemlerini hedef alan siber saldırılar, Almanya'daki bazı süpermarketleri de etkiledi.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, Avrupa'nın çeşitli ülkelerindeki soğutma sistemlerine yönelik siber saldırıların benzeri Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Wetter-Volmarstein kentinde bulunan ve İşçi Refahı Derneği (AWO) tarafından işletilen bir süpermarkette de yaşandı.

AWO'nun Bölge Müdürü Sandra Salten, saldırıdan market içindeki soğutma reyonları ile depodaki soğutma sistemlerinin etkilendiğini ifade etti.

Salten, saldırının doğrudan markete değil, soğutma sistemlerinin uzaktan bakımını yapan şirkete düzenlendiğini belirtti.

Saldırı sonucunda soğutma sistemlerinin sıcaklıklarının yükseldiğini aktaran Salten, çok sayıda gıda ürününün bozulma riski nedeniyle imha edilmek zorunda kalındığını kaydetti.

Yerel basındaki haberlere göre, Kuzey Ren-Vestfalya'nın Wuppertal ve Raesfeld kentlerinde iki süpermarket de saldırıdan etkilendi.

Kamu yayıncısı Bayerischer Rundfunk'un haberine göre, Bavyera eyaletinin Reisbach kentinde süpermarket zinciri Edeka'nın bir şubesi de siber saldırıya uğradı.

Marketin yetkilisi, süpermarketteki soğutma sistemlerinin "50 derecede ısıtma moduna" getirildiğini belirterek, çok büyük miktarda ürünün imha edildiğini aktardı.

Avrupa'da süpermarket zincirlerinin soğutma sistemlerine yönelik saldırılar

Fransa'da 12 Ekim'de marketlerin soğutma sistemlerine uzaktan müdahale edilmesi gıda kayıplarına yol açmıştı.

Belçika, Lüksemburg, İsveç, İrlanda, Hollanda, Finlandiya ve Estonya'nın da aralarında bulunduğu Avrupa ülkelerinde 2 Kasım'da marketlerin soğutma ve dondurma sistemlerinde aksaklıklar yaşanmıştı.

Saldırılar arasında bağlantı bulunup bulunmadığı henüz belirlenemezken olayları üstlenen olmamıştı.

Bazı işletmelerin siber saldırı olarak teyit ettiği olaylar nedeniyle soğuk zinciri bozulan veya bozulma riski taşıyan gıdalar satıştan çekilmişti.

Kaynak: AA
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