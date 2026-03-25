Almanya'da savunma sanayisi şirketi Rheinmetall protesto edildi

Almanya'da bir grup aktivist, İsrail'e yönelik silah sevkiyatlarını protesto etmek amacıyla Rheinmetall fabrika binasının çatısını işgal etti.

Berlin'de bulunan Rheinmetall'e ait silah fabrikası inşaatında toplanan "Peacefully against Genocide (Soykırıma Karşı Barışçıl Mücadele)" grubu üyeleri, yapımı süren fabrikada düzenledikleri eylemle Berlin'in merkezinde silah üretilmesine tepki gösterdi.

Çatıya çıkan eylemciler, Filistin bayrakları ile pankartlar açarak, binanın çatısından aşağı kırmızı boya döktü.

Açılan pankartta, "Almanya silahlarıyla Filistin'de soykırım işleniyor. Bu bizimle olamaz. Direnin" ifadeleri yer aldı.

Fabrika çatısına çıkan 4 aktivist burada üretilecek mühimmatın, Gazze'deki soykırımda kullanılacağı gerekçesiyle protestoyu düzenlediklerini açıkladı.

Grup adına açıklama yapan Joel Schmitt, yıl ortasından itibaren tesiste büyük kalibreli silahlar için mühimmat üretilmesinin planlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Berlin'in ortasında, Wedding'de yeniden silah üretilecek. Rheinmetall, burada insan öldürmek için mühimmat imal etmek istiyor. İsrail ordusuna tedarik sağlayan şirket, Filistin'deki soykırıma doğrudan zemin hazırlıyor. Gazze'de ve Batı Şeria'da insanlar katlediliyorsa, bunun imkanı burada, Berlin'de sağlanıyor. Ölümler tam burada başlıyor."

Aktvistlerden Laila Fuisz de silah satışlarına onay veren Alman hükümetini, "Rheinmetall, insanların ölümü üzerinden milyarlar kazanırken; Alman hükümeti, buna göz yumuyor. Silah üretimine ve İsrail'e sevkiyata onay veren Berlin yönetimi, Filistin'deki soykırımın suç ortağı haline gelmiştir." sözleriyle eleştirdi.