Haberler

Almanya İçişleri Bakanı Dobrindt'den güvenlik uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, ülkedeki güvenlik durumunun artık 'soyut tehdit' olarak nitelendirilemeyeceğini, saldırı riskinin yüksek olduğunu ve istihbarat servislerinin güçlendirilmesi gerektiğini açıkladı. Hükümet, istihbarat servislerine doğrudan müdahale yetkisi verecek yasa tasarısını görüşecek.

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, ülkede saldırı riskinin yüksek olduğunu belirterek, güvenlik durumunun artık yalnızca "soyut tehdit" olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi.

Dobrindt, "Welt am Sonntag" gazetesine yaptığı açıklamada, artan ihbarlar, güvenlik birimlerinin elde ettiği istihbarat bilgileri ve somut olaylar nedeniyle Almanya'daki güvenlik durumunun artık yalnızca "soyut tehdit" olarak nitelendirilemeyeceğini kaydetti.

Ülkedeki tehdit seviyesini "yüksek" olarak değerlendirdiklerine dikkati çeken Dobrindt, Almanya'da her an saldırı riskiyle karşı karşıya kalınabileceği uyarısında bulundu.

Dobrindt, ülkeye yönelik saldırı planlarının açık şekilde görülebildiğini, saldırı planlarının yalnızca Almanya'nın altyapısına değil, kişilere ve kurumlara yönelik de olduğunu kaydetti.

İstihbarat servislerinin güçlendirilmesi gerektiğini savunan Dobrindt, Alman istihbaratını yabancı ülkelerdeki ortak servislerle rekabet ve işbirliği yapabilecek kapasiteye kavuşturmayı amaçladıklarına değindi.

Dobrindt, istihbarat servisleri ile polis arasındaki görev ayrımının korunacağını vurgulayarak, kişileri gözaltına alma yetkisinin poliste kalacağını belirtti.

Alman hükümeti, 13 Ağustos'ta Bakanlar Kurulunda istihbarat servislerine ilişkin kapsamlı bir yasal düzenleme ele almayı planlıyor.

Düzenlemeyle istihbarat servislerinin belirli tehlike durumlarında yalnızca bilgi toplamak ve değerlendirmekle kalmayarak doğrudan müdahalede bulunabilmesine imkan tanınması öngörülüyor.

Yeni yetkiler kapsamında yapılacak işlemlerin önceden Bağımsız Denetim Kurulunun onayına tabi olacağı belirtiliyor.

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek
Görevden alınan Ardahan Valisi Çiçekli sessizliğini bozdu

Görevden alınan taytlı vali sessizliğini bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisindeki sahne Çin'i karıştırdı

Türk dizisindeki sahne Çin'i karıştırdı

Genç kadınla yakalanan Muhammed Cangören, muhabirin sorusuna kızdı

Yaşı: 72! Yakalanınca sinirlendi

Mahmut Orhan iç çamaşırı tezgahını sahneye çevirdi! Alaçatı'da görülmemiş anlar

İç çamaşırı tezgahını sahneye çevirdi
Bu çiçeği koparmanın cezası 699 bin lira

Aman dikkat! Bu çiçeği koparmanın cezası 699 bin lira
Bağışlanan kıyafetlerden çil çil altın çıktı

Bağışlanan kıyafetlerden çil çil altın çıktı
20 yıllık yol arkadaşı Haluk Levent'i sattı

20 yıllık yol arkadaşı Haluk Levent'i sattı! Her sözü ayrı olay
Rusya'nın e-ticaret devi vuruldu! Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı

e-ticaret devi vuruldu! Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı