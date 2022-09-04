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Almanya'da Rusya ve Ukrayna destekçileri gösteriler yaptı

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Almanya'nın Köln kentinde, Ukrayna ile savaş halindeki Rusya'ya destek için yaklaşık 1000 kişilik grup gösteri düzenlerken, 200'den fazla kişi de göstericileri protesto edip Ukrayna lehine slogan attı.

Almanya'nın Köln kentinde, Ukrayna ile savaş halindeki Rusya'ya destek için yaklaşık 1000 kişilik grup gösteri düzenlerken, 200'den fazla kişi de göstericileri protesto edip Ukrayna lehine slogan attı.

Köln şehir merkezindeki Roncalli Meydanı'nda bir araya gelen Moskova yanlıları, Rus ve Alman bayrakları taşıdı.

Rusya yanlısı göstericiler, yaptıkları konuşmalarda, Almanya'nın Ukrayna'ya silah yardımına karşı çıktı, ülkede artan enflasyonu eleştirdi.

Ellerinde dövizler ve hazırladıkları afişlerle yürüyüşe geçen göstericiler, sloganlarla Rusya ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'e destek verdi.

Gruplar karşı karşıya getirilmedi

Kurt-Hackenberg Meydanı'nda bir araya gelen "Sağa Karşı Köln" isimli gösterici grup ise karşıt gösteri düzenledi.

Grup, Ukrayna'ya haksız yere saldırdığını belirttikleri Rusya'nın, Ukrayna topraklarından çekilmesini ve savaşın son bulmasını istedi.

Polis aldığı önlemler ile iki grubu karşı karşıya getirmedi.

Gösteriler olaysız sona ererken taşkınlık yapan 3 Rusya yandaşı gözaltına alınarak kimlik bilgileri kontrol edildikten sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Kadir İlboğa - Güncel

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