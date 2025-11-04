Almanya'da PKK Üyesi Bir Türk Vatandaşı Gözaltına Alındı

Almanya'da terör örgütü PKK üyesi olduğu gerekçesiyle bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Dresden Başsavcılığı ve Saksonya Eyalet Kriminal Dairesinden yapılan ortak açıklamaya göre, hakkında Dresden Yüksek Eyalet Mahkemesi tarafından çıkarılan tutuklama emri bulunan 54 yaşındaki Türk vatandaşı, Hamburg kentinde gözaltına alındı.

Açıklamada bu kişinin Köln'deki evinde de arama yapıldığı belirtilerek "PKK kadrosunda yer alan şüphelinin, yabancı terör örgütü üyesi olmakla suçlandığı" aktarıldı.

Şüphelinin 2015'in başından Temmuz 2018'e kadar Almanya'da Dresden, Leipzig, Chemnitz, Magdeburg ve Halle ile Polonya ve Çekya'yı kapsayan sözde Saksonya bölge sorumlusu olduğu ifade edilen açıklamada, örgütteki kadro rotasyonu çerçevesinde bu kişinin daha sonra Saarland, Giessen/Siegen, Freiburg, Dortmund, Düsseldorf ve Duisburg'da son olarak da Hamburg'da sözde bölge sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada, şüphelinin bölge sorumlusu olarak örgütte kendisine bağlı "alan sorumlularının" yönetimini ve denetimini yaptığı, propaganda etkinlikleri ile toplantılar organize ettiği ve örgüt için sözde bağış adı altında yıllık para toplama kampanyaları düzenlediği bilgisi paylaşıldı.

Gözaltına alınan şüphelinin tutuklanması talebiyle yakın zamanda Dresden Yüksek Eyalet Mahkemesinde hakim karşısına çıkarılacağının altı çizildi.

Açıklamada ayrıca, Bautzen kentinde 46 ve 53 yaşlarında iki şüpheliye ait mekanlarda da aramalar yapıldığı aktarılarak Türk vatandaşı olan bu kişilerin de örgüt üyesi olmak ve örgüte destek vermekle suçlandığı belirtildi.

46 yaşındaki kişinin 2015-2018 yıllarında sözde Dresden alan sorumlusu olduğu ve sözde Saksonya bölge sorumlusunun yardımcılığını yaptığı kaydedilen açıklamada, aramalarda cep telefonları, veri depolama araçları, belgeler ve büyük miktarda nakit para ele geçirildiği ifade edildi.