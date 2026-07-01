Haberler

Almanya'da orduyu güçlendirmeyi hızlandırmayı amaçlayan 2 yasa tasarısı Bakanlar Kurulundan geçti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya Bakanlar Kurulu, yedek asker sayısını 2033'e kadar 200 bine çıkarmayı ve askeri altyapıyı hızlandırmayı hedefleyen iki yasa tasarısını onayladı. Tasarılar, NATO caydırıcılığını artırmayı amaçlıyor.

Almanya'da Bakanlar Kurulu, orduyu güçlendirmeyi hızlandırmayı amaçlayan 2 yasa tasarısını kabul etti.

Almanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulunun Almanya Başbakanı Friedrich Merz başkanlığında Savunma Bakanlığında toplandığı, toplantıda NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin de katıldığı belirtildi.

Toplantıda, yedek askerlerin seferber edilmesi için yasal çerçeveyi oluşturmayı amaçlayan "Yedek Kuvvetleri Güçlendirme Yasa Tasarısı" ve askeri altyapının modernize edilmesi için "Altyapı Hızlandırma Yasası Tasarısı"nın ele alınarak kabul edildiği aktarılan açıklamada, tasarıların yasalaşması için Federal Meclis'ten de geçmesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, 2033'e kadar yedek asker sayısının en az 200 bine çıkarılması hedeflenen "Yedek Kuvvetleri Güçlendirme Yasası"yla, yedek askerlerin güvenilir ve planlı şekilde göreve çağrılabilmesi için gerekli yasal altyapının oluşturulmasının hedeflendiği aktarıldı.

Yasadaki ana unsurun, yedek askerlerin zorunlu olarak hizmete çağrılabilmesine olanak sağlanması olduğu belirtilen açıklamada, Avrupa'da değişen güvenlik tehdidi karşısında Alman ordusundaki personel kapasitesinin hızla artırılmasının ve operasyonları uzun süre sürdürebilme kabiliyetinin güçlendirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Açıklamada, gerektiğinde yedek askerlerin kısa sürede seferber edilmesinin Almanya'nın NATO içindeki caydırıcılık ve savunma kapasitesini de artıracağına işaret edildi.

"Altyapı Hızlandırma Yasası" ile Alman silahlı kuvvetlerinin sadece daha fazla değil, aynı zamanda eskisinden daha hızlı bir şekilde inşaat yapmasına izin verileceği aktarılan açıklamada, buna yeni düzenlemelerle imkan sağlanacağı belirtildi.

Alman Silahlı Kuvvetlerinin Avrupa'nın en güçlü konvansiyonel ordusu haline gelmesinin hedeflendiğine işaret edilen açıklamada, bunun altyapı alanında kapsamlı yenilenme zorunluluğunu beraberinde getirdiği vurgulandı.

Açıklamada, birliklerin büyümesine ayak uydurabilmek için altyapının genişletilmesi, modernize edilmesi ve yeni tesislerin inşa edilmesi gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Erbil Başay
Büyükada'da plajda yangın! Alevler ormana sıçradı

Görüntü İstanbul'un cennet köşesinden! Alevler hızla ilerliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş yeni transferine kavuşuyor! Ouattara, bu gece İstanbul'da

Süper Lig devi yeni transferine kavuşuyor! Bu gece İstanbul'da
Galatasaray'dan Bruno Fernandes için tarihi teklif hazırlığı

Galatasaray'dan tarihi teklif!
Yerli Camavinga, Gürsu’da

Yerli Camavinga o şehrimizde! İzleyenleri büyüledi
Antalya'da tarihi kapı önünde taşlı ve delici aletli kavga

Birbirlerine öldüresiye saldırdılar! Kullandıkları aletlere bakın
Destici'den komedyen Deniz Göktaş'a sert tepki: O dili koparırız

Parti lideri ünlü komedyeni açık açık tehdit etti: O dili koparırız
Aman Haaland görmesin! Yıldız futbolcuyu fena taklit etti

Dünya bu görüntüyü konuşuyor!
Meksika'da Dünya Kupası kutlamalarında 3 kişi nefessiz kalarak hayatını kaybetti

1 milyon kişi sokaklara indi, çok sayıda kişi nefessiz kalarak öldü