Almanya'da Mevlüde Genç'in Anısına Belgesel Gösterimi Yapıldı

Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te ırkçılar tarafından evleri kundaklanan ve çıkan yangında 5 aile bireyini yitiren Mevlüde Genç'in yaşamını konu alan "Bilge Ana - Mevlüde Genç" belgeseli, Berlin Yunus Emre Enstitüsü'nde izleyiciyle buluştu.

Programa, Berlin Başkonsolosluğundan Konsolos Nağı Tayru, filmin yönetmeni ve Belgesel Sinemacılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Sevinç Yeşiltaş ile davetliler katıldı.

Yunus Emre Enstitüsü Berlin Koordinatörü Tuyça Obruk Canpolat, etkinlikte yaptığı konuşmada Mevlüde Genç'i anmak ve onun barış, sevgi ve kardeşlik mesajlarını hatırlamak için bir araya geldiklerini ifade etti.

Filmin yönetmeni Sevinç Yeşiltaş ise Solingen Faciası'nın unutulmamasını istediklerini belirtti.

Konsolos Nağı Tayru da belgeselin toplumsal hafıza açısından önemine dikkati çekerek, özellikle bu büyük trajedinin sadece Genç ailesinin değil Almanya'da yaşayan tüm Türklerin acısı olduğunu vurguladı.

Belgesel, 1993'te Solingen'de Durmuş ve Mevlüde Genç ailesinin evinin Neo-Naziler tarafından kundaklanması sonucu yaşanan faciayı ve Mevlüde Genç'in bu acıdan sonra sergilediği barışçıl ve umut dolu duruşu anlatıyor.

Katılımcılar, Mevlüde Genç'in insanlığa örnek olan hoşgörüsünü anarak duygusal anlar yaşadı.

Solingen faciası

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te Genç ailesinin Untere Werner Caddesi'ndeki evleri kundaklanmış, saldırıda Gürsün İnce (28), Gülüstan Öztürk (12), Hatice (19), Hülya (9) ve Saime Genç (5) hayatını kaybetmişti.

Yakalanan failler Markus Gartmann, Felix Köhnen, Christian Reher ve Christian Buchholz, mahkemece verilen hapis cezalarını çekmelerinin ardından tahliye edilmişti. Kimlikleri değiştirilerek gizli tutulan saldırganlar, yaşamlarını Almanya'da sürdürüyor.

Mevlüde Genç, 30 Ekim 2022'de Solingen'de hayatını kaybetti.