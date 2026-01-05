Almanya'da cinsel istismar içeren görüntü paylaşan 250 kişi hakkında soruşturma

Almanya'da polis, küçük yaştakilerin cinsel istismarını içeren görüntüleri paylaşmaları nedeniyle 250 şüpheli hakkında soruşturma başlattı.

Bavyera Polisinden yapılan yazılı açıklamada, 2022'nin başında polis tarafından ele geçirilen bir cep telefonunun incelenmesi sonucu küçük yaştaki 1500'den fazla kişinin cinsel istismar görüntülerini içeren bir dosyanın tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, soruşturmaya göre, çok sayıda kişinin bulunduğu yazışma grupları arasında bu tür içeriklerin yayıldığı bilgisine ulaşıldığı kaydedildi.

Mevcut durumda toplamda 300'den fazla katılımcının tespit edildiği aktarılan açıklamada, bunlardan 250'si hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, yetkililerin 230 binden fazla mesaj ve 80 binden fazla dosya ekini incelediği ve 1000'den fazla mesajın suça işaret eden içerik barındırdığını tespit ettiği belirtildi.