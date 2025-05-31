Almanya'da Küçük Uçak Ev Üzerine Düştü: 2 Ölü

Almanya'da Küçük Uçak Ev Üzerine Düştü: 2 Ölü
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Almanya'nın Thüringen eyaletinde küçük bir uçağın evin üzerine düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Uçak, Mönchengladbach Havalimanı'na 4 kilometre kala bir evin üzerine düştü ve yangın çıktı.

Almanya'da küçük bir uçağın evin üzerine düşmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Polisten yapılan açıklamada, Thüringen eyaletindeki Erfurt kenti yakınlarında bulunan Alkersleben beldesinden kalkan küçük bir uçağın, Mönchengladbach Havalimanı'na sadece 4 kilometre mesafe kala bir evin üzerine düştüğü ve kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Korschenbroich'ta müstakil bir evin üzerine düşen uçakta yangın çıktığı ve evin ağır hasar aldığı aktarıldı.

Kazada hayatını kaybedenlerden birisinin 71 yaşındaki kadın pilot olduğu açıklandı.

Ancak hayatını kaybeden diğer kişinin evde ikamet eden biri mi yoksa uçakta bulunan bir yolcu mu olduğu açıklanmadı.

Kazanın neden kaynaklandığının araştırıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
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