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Almanya'da kaybolan din görevlisi Fatih Eryılmaz Kütahya'da toprağa verildi

Almanya'da kaybolan din görevlisi Fatih Eryılmaz Kütahya'da toprağa verildi
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Hollanda'da Ren Nehri'nde cansız bedeni bulunan din görevlisi Fatih Eryılmaz, Kütahya'da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Törene yakınları ve bazı yetkililer katıldı.

Almanya'da kaybolduktan 15 gün sonra Hollanda'da Ren Nehri'nde cansız bedeni bulunan din görevlisi, Kütahya'da toprağa verildi.

Almanya'nın Duisburg kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Duisburg Rheinhausen Eyüb Sultan Camisi'ne 2 ay önce din görevlisi olarak atanan ve 21 Kasım'da Hollanda'da Ren Nehri'nde cansız bedenine ulaşılan Fatih Eryılmaz'ın (43) cenaze işlemleri tamamlandı.

Kütahya'ya getirilen Eryılmaz'ın cenazesi, öğle vakti tarihi Ulu Cami'de kılınan namazın ardından Evliya Çelebi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Eryılmaz'ın yakınlarının yanı sıra Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
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