Almanya'da Karnaval Sezonu Başladı

Güncelleme:
Almanya'da her yıl geleneksel olarak 11 Kasım'da başlayan karnaval sezonu, bu yıl da renkli etkinliklerle start aldı. Köln, Düsseldorf ve Mainz gibi büyük kentlerde on binlerce kişi bir araya gelerek karnaval coşkusunu kutladı.

Almanya'da her yıl düzenlenen ve "5 Mevsim" olarak adlandırılan karnaval sezonu başladı.

Almanya'da her yıl geleneksel olarak 11 Kasım'da yerel saatle 11.11'de başlayan karnaval sezonunda, Köln, Düsseldorf ve Mainz başta olmak üzere birçok büyük kentte çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Karnaval sezonunun en renkli yaşandığı şehirlerden olan Köln'de, Heumarkt Meydanı, tarihi Köln Katedrali çevresi ve Zülpicher Meydanı gibi alanlarda toplanan on binlerce kişi, hep bir ağızdan 11'den geriye sayarak karnaval sezonunu başlattı. Bu yıl hava koşullarının elverişli ve güneşli olması katılımcı sayısını arttırdı.

Tarihi belediye binasının önünde toplanan ve rengarenk kostümler giyen katılımcılar, birlikte karnaval şarkıları söyledi.

Karnaval, özellikle Ren Havzası çevresinde yaşayan Katolik kesime özgü bir gelenek olarak biliniyor.

Almanya'da karnaval dönemi, 16 Şubat 2025'te "Rosenmontag" (Gül Pazartesi) adı verilen büyük karnaval geçidiyle doruk noktasına ulaşacak ve 18 Şubat 2025'te "Aschermittwoch" (Kül Çarşambası) adı verilen gün sona erecek. Karnavalın ardından "Fasten Zeit" denilen geleneksel oruç dönemine girilecek.

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek - Güncel
