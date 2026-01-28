Haberler

Berlin'de nasyonal sosyalizm kurbanları anıldı

Güncelleme:
Almanya'nın Federal Meclisinde düzenlenen anma töreninde, nasyonal sosyalizm döneminde hayatını kaybedenler anıldı. Cumhubaşkanı Steinmeier ve diğer yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilen törende Holokost tanığı Tova Friedman önemli mesajlar verdi.

Almanya'da nasyonal sosyalizm döneminde hayatını kaybedenler, Federal Mecliste (Bundestag) düzenlenen törenle anıldı.

Başkent Berlin'deki anma programına, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Başbakan Friedrich Merz başta olmak üzere diğer siyasetçiler ve Yahudi toplumunun temsilcileri katıldı.

Her yıl 27 Ocak'ta Auschwitz toplama kampındaki insanların kurtarılışını anmak amacıyla düzenlenen Holokost Anma Günü kapsamında gerçekleştirilen törende konuşan 87 yaşındaki Holokost tanığı Tova Friedman, çocuk yaşta Auschwitz'e sürgün edildiğini anlatarak, "Nefret karşısında tarafsızlık, tarafsızlık değildir, onay anlamına gelir." dedi.

Almanya'nın geçmişle yüzleşme çabalarını takdir ettiğini belirten Friedman, ancak bunun yeterli olmadığını dile getirdi.

Federal Meclis Başkanı Julia Klöckner de Yahudi yaşamının dışlanmasının, Almanya'nın temel değerleriyle bağdaşmadığını ifade etti.

Nasyonal sosyalizm, "1933'te Adolf Hitler'in şansölye olarak atanmasından 1945 yılına kadarki dönem" için kullanılıyor.

Nazi Almanyası dönemindeki Holokost sırasında tüm Avrupa'da yaklaşık 6 milyon Yahudi öldürülmüştü.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
