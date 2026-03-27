Almanya'da yapılan araştırmaya göre, ülkedeki 5 gençten biri yurt dışına taşınmayı planlıyor

Almanya'da yapılan bir araştırma, ülkedeki 5 gençten birinin daha iyi yaşam koşulları bulmak için yurt dışına taşınmayı planladığını ortaya koydu.

Konstanz Üniversitesince 2020'den bu yana yapılan "Almanya'da Gençlik 2026" adlı araştırmada, ülkedeki gençlerin giderek daha fazla stres altında oldukları ve geleceklerinin belirsiz olduğunu düşündükleri aktarıldı.

Bu yılın 9 Ocak ile 9 Şubat tarihlerinde 14 ila 29 yaş arası 2 bin 12 gençle anket usulüyle yapılan araştırmada, her yıl daha fazla gencin ülkeyi terk etmeyi düşündüğü belirtildi.

Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 21'i daha iyi yaşam koşulları bulmak için yurt dışına taşınmayı planladıklarını söylerken, yüzde 41'i ise prensip olarak göç etmeyi hayal edebileceklerini ifade etti.

Üniversite eğitimine kıyasla mesleki eğitimin gençler arasında daha cazip hale geldiği kaydedildi.

Araştırma ayrıca, gençlerin yaşadığı psikolojik stresin "tüm zamanların en yüksek seviyesine" ulaştığını ortaya koydu.