Filistin destekçisi aktivistler "Alman Silahlı Kuvvetler Günü" etkinliklerini protesto etti

Filistin destekçisi aktivistler, Almanya'nın İsrail'e yönelik silah ihracatını protesto etmek amacıyla Münih ve Unna kentlerinde düzenlenen "Alman Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr) Günü" etkinliklerinde gösteri yaptı.

"Soykırıma Karşı Barışçıl Bir Şekilde" adlı grup tarafından yapılan açıklamada, aktivistlerin, "Alman Silahlı Kuvvetleri Günü" dolayısıyla Münih ve Unna kentlerindeki etkinliklerde protestolar gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, etkinliklerde sergilenen askeri araç ve teçhizatın önemli bir bölümünün, İsrail'e silah ve mühimmat tedarik eden Alman savunma sanayisi şirketi Rheinmetall tarafından üretildiği ifade edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bazı aktivistlerin, sergilenen bir tankın üzerine çıkarak üzerinde "Alman silahlarıyla soykırım" yazan pankart açtığı görüldü.

Hannes adlı aktivist, protestoların, Alman yapımı silahların yurt dışındaki çatışmalarda kullanımına dikkati çekmeyi amaçladığını söyledi.

Almanya'nın İsrail'e silah tedarik etmesini eleştiren Hannes, "İsrail devletine silah sağlayarak Alman hükümeti ve silah endüstrisi, İsrail'in işlediği her suça ortak oluyor." değerlendirmesinde bulundu.