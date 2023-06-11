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Almanya'da Ejderha Teknesi Yarışı Düzenlendi

Almanya'da Ejderha Teknesi Yarışı Düzenlendi

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DUİSBURG, 11 Haziran (Xinhua) -- Almanya'nın Duisburg kentindeki İç Liman'da düzenlenen ejderha teknesi yarışına katılan kürek takımları, 10 Haziran 2023. 2023 Duisburg Ejderha Teknesi Yarışı, 9-11 Haziran tarihleri arasında yaklaşık 140 takım ve 3.000 yarışmacının katılımıyla düzenlendi.

DUİSBURG, 11 Haziran (Xinhua) -- Almanya'nın Duisburg kentindeki İç Liman'da düzenlenen ejderha teknesi yarışına katılan kürek takımları, 10 Haziran 2023.

2023 Duisburg Ejderha Teknesi Yarışı, 9-11 Haziran tarihleri arasında yaklaşık 140 takım ve 3.000 yarışmacının katılımıyla düzenlendi. Etkinlik yerel sakinlere Çin kültürü ve festival gelenekleri hakkında bilgi edinme fırsatı sundu. (Fotoğraf: Shan Weiyi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Duisburg Almanya Güncel Haberler

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