Almanya'da düzenlenen Uluslararası Toplum Akademisi sona erdi

Merkezi Almanya'nın Köln kentinde bulunan Uluslararası Demokratlar Birliğinin (UID), Avrupa'da yaşayan gençlere yönelik ilk kez düzenlediği ve iki gün süren Uluslararası Toplum Akademisi sona erdi.

Köln'de gençlerin yoğun katılım gösterdiği akademinin son gününde,"Kamu diplomasisi ve sivil toplumun rolü", "Liderlik ve kamusal kapasite", "Dijitalleşme ve dezenformasyonla mücadele", "Yapay zeka ve genç liderlik" ile "Aktif yurttaşlık: Birlikte yaşam prensipleri" başlıklarında sunumlar gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, yaptığı konuşmanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Avrupa'daki Türk gençlerinin donanım ve altyapılarının çok iyi olduğunu ifade eden Şen, özellikle UID çevresinde güçlü bir kurumsal kapasite oluşturulduğunu belirterek, "UID'yi her geçen gün daha güçlü bir kurumsal yapı olarak görüyorum, bu beni ayrıca mutlu ediyor." dedi.

Avrupa'da yaşayan Türk gençlerine siyasi ve sosyal hayata katılım çağrısında bulunan Şen, Avrupalı Türklerin yaşadıkları ülke ve şehirlerin sorunlarıyla ilgilenmeleri ve bulundukları topluma faydalı olmaları gerektiğini vurguladı.

Şen, "Dernekler kurun, vakıflar kurun, platformlar kurun. Var olanlara katılın ve birlikte hareket edin, birlikte çalışın. Çünkü siz burada yaşıyorsunuz ve öyle görünüyor ki torunlarınız da burada yaşayacak." ifadesini kullandı.

Türk gençleri önemli ve güçlü mesajlar aldılar

Büyükelçi Yavuz Selim Kıran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa'da yaşayan Türk gençlerinin aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'ni de temsil ettiklerine dikkati çekerek, "Gençlerimiz bu temsili çok daha güçlendirmek için de üzerlerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız kararlılığını burada ifade ettiler. Bunun için elbette hangi alanda olursa olsun Türk gençlerinin üzerinde çok büyük bir sorumluluk, çok büyük bir emek var." değerlendirmesinde bulundu.

Kıran, şöyle devam etti:

"Bu sorumluluk duygusunu hayata geçirme konusunda Türkiye Cumhuriyeti olarak her zaman yanlarında olduğumuzu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türk devletinin Türk diasporasını güçlendirmeye yönelik yaptığı atılımları burada paylaşmaya gayret ettik ve bu paylaşımlardan da görüyoruz ki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız büyük bir güç alıyorlar. Türk devletinin her zaman yanlarında olduğunu biliyorlar ve bunun için artık yurt dışındaki Türklerin, Türk toplumunun bir paradigma değişikliğiyle artık misafir işçi statüsünden güçlü bir diasporaya dönüşü için bu kararın burada Uluslararası Toplum Akademisi ile birlikte yeni bir boyut kazandığını görüyoruz. Bu program aracılığıyla sadece program katılımcıları değil, eminim ki programa katılamayan dünyanın dört bir tarafındaki Türk gençleri de buradan çok önemli ve güçlü mesajlar aldılar."

Gençlere siyasi katılım çağrısı

UID Genel Başkanı Kenan Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Özellikle nitelikli ve heyecanlı bir gençlik kitlesini, grubunu burada bulmak bizi gayet mutlu ediyor. Aylardır çalıştığımız projenin bugün meyvesini görmek, buradaki katılımı görmek bizleri daha da motive ediyor, daha da enerji katıyor. Çok mutluyuz." sözlerini sarf etti.

Avrupa'da yaşayan Türk gençlerine, yaşadıkları ülkelerdeki siyasi hayata katılım çağrısı yapan Aslan, "Ülkelerinizde sesinizin duyulmasını istiyorsanız, doğru temsil edilmek istiyorsanız, öncelikle siyasette aktif katılım göstermeniz gerekiyor. Siyasal katılıma, en üst düzeyde katılım göstermeniz gerekiyor." diye konuştu.

Konusunda uzman kişilerin yaptığı konuşmaların ardından sertifika taktimi ile iki gün süren akademi sona erdi.