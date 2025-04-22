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Almanya'da Dolandırıcılık Şebekesine Darbe: 10 Gözaltı, 7 Tutuklama

Almanya'da Dolandırıcılık Şebekesine Darbe: 10 Gözaltı, 7 Tutuklama
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Almanya'da 46 dolandırıcılık olayına karıştıkları tespit edilen 10 şüpheli, İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. 7 şüpheli tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest kaldı. Şüphelilerin, kendilerini yetkili makamların temsilcisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

Almanya'da 46 ayrı dolandırıcılık olayına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Almanya adli makamları ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonuyla uluslararası dolandırıcılık şebekesine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin, sevk edildikleri İstanbul Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden 9'u tutuklama, 1'i ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 7 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Diğer şüpheliler hakkında ise "konutu terk etmemek" şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulandı.

Olay

Kendilerini polis, savcı ve hakim olarak tanıtarak Alman vatandaşlarını organize şekilde dolandıran şüphelilerin, 46 ayrı suç olayında haksız kazanç sağladıkları, toplam 2 milyon 850 bin avronun bir kısmını Türkiye'deki şüphelilere aktardıkları belirlenmişti.

İstanbul, İzmir ve Sakarya'da 19 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda Y.A, E.P, D.B.T, M.Ç, D.A, C.G, B.K, S.G, Z.B. ve A.E.A. gözaltına alınmıştı.

Haklarında "suç örgütü kurmak, yönetmek" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından işlem yapılan bazı şüphelilerin "Hells Angels" adlı silahlı suç örgütüyle bağlantılı oldukları da tespit edilmişti.

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Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
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