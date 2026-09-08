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Almanya'da CSU lideri Söder, ABD'nin güvenlik konusunda yanlarında olup olmadığını bilmediklerini belirtti

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Almanya'da Bavyera Eyaleti Başbakanı ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Markus Söder, ülkesinin güvenliği açısından ABD'nin kendi yanlarında olup olmadığını bilmediklerini söyledi.

Almanya'da Bavyera Eyaleti Başbakanı ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Markus Söder, ülkesinin güvenliği açısından ABD'nin kendi yanlarında olup olmadığını bilmediklerini söyledi.

Söder, Abensberg kentinde düzenlenen geleneksel Gillamoos festivalinde konuştu.

Rusya'nın Almanya ve Avrupa için her zaman bir tehdit oluşturduğunu belirten Söder, "Ama Amerikalılara güvenebilirdiniz. Bugün bunu hala yapabilir miyiz?" ifadelerini kullandı.

ABD'nin temsil ettiği değerlere büyük hayranlık duyduğunu kaydeden Söder, buna rağmen Washington'ın bazı stratejik kararlarını artık anlayamadığını dile getirdi.

Söder, "Artık bunları (ABD) anlayamadığımız için, bizim tarafımızda yüzde 100 olup olmadıklarını bilemediğimiz için ve muhtemelen bizi korumak için artık yeterli mühimmatları kalmadığı için şu anda Alman ordusunu güçlendiriyoruz." dedi.

Almanya'nın ordusunu "hiç olmadığı kadar" güçlendirdiklerini vurgulayan Söder, özgürlüğü korumak için malzemenin yanı sıra insan gücünün gerektiğini kaydetti.

Söder, "Bir ülkeyi seven, bir ülkeyi korumak isteyen, özgürlük ve demokrasi yanlısı olan herkes, ülkesine hizmet etmeye de hazır olmalıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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