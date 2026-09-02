Augsburg Tren İstasyonu Yakınında Patlama: 2 Yaralı
Almanya'nın Augsburg kentinde tren istasyonu yakınında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı. Polis, çevredeki yolların ve toplu taşımanın aksadığını bildirdi. Patlamanın bir banka yakınında gerçekleştiği belirtildi.
Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Augsburg şehrinde, tren istasyonunun yakınında patlama meydana geldiği bildirildi.
Schwaben Nord Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Augsburg şehrindeki tren istasyonunun yakınında patlama meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, patlama nedeniyle çevre caddelerde ve toplu taşımada aksamalar yaşandığı ifade edildi.
Augsburger Allgemeine gazetesi, patlamanın tren istasyonunun karşısında bulunan Bahnhof Caddesi'ndeki bir bankanın yanında meydana geldiğini bildirdi.
Gazete, patlamada 2 kişinin yaralandığını aktardı.