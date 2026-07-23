Duisburg'da Polis Müdahalesi Sonrası Ölüm: 8 Kişi Hakkında Soruşturma

Almanya'nın Duisburg kentinde bir kişinin polis müdahalesinin ardından hayatını kaybetmesiyle ilgili 6 polis memuru ile 2 acil sağlık hizmeti personeli hakkında soruşturma başlatıldı.

Duisburg Savcılığından konuya ilişkin yapılan açıklamada 19 Temmuz'da ihbar üzerine bir apartman dairesine giden polis ekiplerinin banyoda bağıran ve kendisini içeriye kilitleyen 37 yaşında bir kişiyle karşılaştığı ifade edildi.

Açıklamada, polis ekiplerinin banyoya girdikten sonra hem kendi güvenliklerini hem de kişinin güvenliğini sağlamak amacıyla şahsın el ve ayaklarına kelepçe taktığı, ardından olay yerine acil doktor ve ambulans çağrıldığı belirtildi.

Müdahale sırasında bilincini kaybeden kişinin ilk müdahalenin ardından yeniden hayata döndürüldüğü ancak kaldırıldığı hastanede kısa süre sonra yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Yapılan otopside ölüm nedeninin vücuda yeterli oksijen ulaşmaması anlamına gelen hipoksi olduğunun değerlendirildiğini bildirildi.

Açıklamada, kişinin yüzüstü pozisyonda kelepçelenmiş olmasının ölümle bağlantılı olabileceği ihtimalinin dışlanamadığı aktarıldı.

Bu kapsamda, olaya müdahale eden 6 polis memuru hakkında "ölümle sonuçlanan kasten yaralama", 2 acil sağlık hizmeti personeli hakkında ise "ihmal sonucu ölüme neden olan yaralama" şüphesiyle soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA