Haberler

Duisburg'da Polis Müdahalesi Sonrası Ölüm: 8 Kişi Hakkında Soruşturma

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'nın Duisburg kentinde bir kişinin polis müdahalesinin ardından hayatını kaybetmesiyle ilgili 6 polis memuru ile 2 acil sağlık hizmeti personeli hakkında soruşturma başlatıldı.

Almanya'nın Duisburg kentinde bir kişinin polis müdahalesinin ardından hayatını kaybetmesiyle ilgili 6 polis memuru ile 2 acil sağlık hizmeti personeli hakkında soruşturma başlatıldı.

Duisburg Savcılığından konuya ilişkin yapılan açıklamada 19 Temmuz'da ihbar üzerine bir apartman dairesine giden polis ekiplerinin banyoda bağıran ve kendisini içeriye kilitleyen 37 yaşında bir kişiyle karşılaştığı ifade edildi.

Açıklamada, polis ekiplerinin banyoya girdikten sonra hem kendi güvenliklerini hem de kişinin güvenliğini sağlamak amacıyla şahsın el ve ayaklarına kelepçe taktığı, ardından olay yerine acil doktor ve ambulans çağrıldığı belirtildi.

Müdahale sırasında bilincini kaybeden kişinin ilk müdahalenin ardından yeniden hayata döndürüldüğü ancak kaldırıldığı hastanede kısa süre sonra yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Yapılan otopside ölüm nedeninin vücuda yeterli oksijen ulaşmaması anlamına gelen hipoksi olduğunun değerlendirildiğini bildirildi.

Açıklamada, kişinin yüzüstü pozisyonda kelepçelenmiş olmasının ölümle bağlantılı olabileceği ihtimalinin dışlanamadığı aktarıldı.

Bu kapsamda, olaya müdahale eden 6 polis memuru hakkında "ölümle sonuçlanan kasten yaralama", 2 acil sağlık hizmeti personeli hakkında ise "ihmal sonucu ölüme neden olan yaralama" şüphesiyle soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı

Ahbap dosyasında bomba gelişme! 6 ünlü daha konuşacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin dev otomotiv fabrikası üretime ara veriyor

Türkiye'nin dev fabrikası üretime ara veriyor! KAP açıklaması geldi
6 tünel, 4 viyadük, 5 köprü ve 3 kavşak! Seyahat süresi 30 dakikaya inecek

Seyahat süresini 30 dakikaya düşürecek proje yarın açılıyor

Yılmaz Büyükerşen CHP'den istifa etti

Yılmaz Büyükerşen CHP kararını verdi: Kalıyor mu, gidiyor mu?
Bahçeli'nin 'Hazine yardımı' önerisine Kılıçdaroğlu cephesinden tepki

Fena ters düştüler

Karesi'de formaldehit saçıldı: 5 kişi hastanelik oldu

Yola dökülen madde, 5 kişiyi hastanelik etti
Sivas'ta aşırı sıcak leyleğe baygınlık geçirtti: Yardımına itfaiye koştu

Sıcaktan bayılınca yardımına itfaiye koştu
Gaziantep ve Şanlıurfa'da sıcak hava etkili oluyor

İşte hayatın durduğu şehrimiz! Dışarı çıkmak yürek ister