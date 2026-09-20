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Almanya'da Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern'de sandıklar açıldı

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Almanya'da Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde eyalet meclislerini seçmek için oy verme işlemi yerel saatle 08.00'de başladı. Seçmenler 18.00'e kadar oy kullanabilecek; 16 ve 17 yaşındaki Alman vatandaşları her iki eyalette ilk kez eyalet seçimlerinde oy verebilecek.

Almanya'da Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerindeki seçimler için halk sandık başına gitti.

Eyalet meclislerini seçmek için oy kullanma işlemi yerel saatle 08.00'de (TSİ 09.00) başladı.

Seçmenler, yerel saatle 18.00'e (TSİ 19.00) kadar oy kullanabilecek.

Berlin'de yaklaşık 2,5 milyon, Mecklenburg-Vorpommern'de ise yaklaşık 1,3 milyon seçmen bulunuyor.

Her iki eyalette de 16 ve 17 yaşındaki Alman vatandaşları, ilk kez eyalet seçimlerinde oy kullanabilecek.

Başkentte seçim kampanyasının öne çıkan konuları arasında konut ve kira fiyatları, trafik, güvenlik, göç ve kentteki yaşam maliyetleri yer alıyor.

Özellikle konut sıkıntısı ve yükselen kiralar, seçim kampanyasının başlıca gündem maddelerinden biri oldu.

Sol Partinin başbakan adayı Elif Eralp, seçimi kazanıp hükümeti kurması durumunda Berlin eyaletinin ilk göçmen kökenli başbakanı olacak.

Mecklenburg-Vorpommern'de SPD ile AfD arasında yakın yarış

Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde ise seçim öncesi anketlerde Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Almanya için Alternatif Partisi (AfD) arasındaki yarış öne çıkıyor.

AfD'nin Saksonya eyaletinde ilk kez birinci gelmesinin ardından Mecklenburg-Vorpommern'de de aynı başarıyı gösterip göstermeyeceği merakla bekleniyor.

Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern seçimleri, yalnızca eyaletlerin siyasi dengeleri açısından değil, Almanya'daki federal siyasi atmosfer bakımından da yakından izleniyor.

Kaynak: AA
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