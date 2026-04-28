Haberler

Almanya'da askeri sevkiyatları izlemek için kullanıldığı iddia edilen şüpheli kamera bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Minden kentindeki tren istasyonunda askeri sevkiyatları izlemek için kullanıldığı iddia edilen şüpheli kamera tespit edildi.

Alman ulusal basınında yer alan haberlere göre, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Minden kentindeki tren istasyonunda şüpheli bir kameraya rastlandı.

Kameranın özellikle Ukrayna'ya yapılan askeri sevkiyatları sabotaj amacıyla izlemek için yerleştirilmiş olabileceği ifade edildi.

Yaklaşık beş metre yüksekliğindeki direğe monte edilmiş küçük siyah kameranın istasyonda çalışan bir kişi tarafından tesadüfen fark edildiği belirlendi.

Konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Detmold kentinde yaşayan Litvanya vatandaşı bir şüphelinin evinde arama yapıldığı ve söz konusu kişi hakkında sabotaj amacıyla casusluk şüphesiyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Güneş paneliyle çalışan kameranın, yabancı bir SIM kart aracılığıyla canlı veri aktarımı yaptığı tespit edildi.

Güvenlik birimlerinin olayın arkasında Rusya'nın olabileceği ihtimali üzerinde durduğu aktarıldı.

Minden kenti, NATO'nun doğu kanadına yönelik askeri sevkiyatlarda önemli bir merkez olarak biliniyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

