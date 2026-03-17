Almanya'da aşırı sağcılara yönelik baskın düzenlendi

Almanya'nın çeşitli eyaletlerinde, aşırı sağcı "Son Savunma Dalgası" örgütüne yönelik baskınlarda bazı konutlarda arama yapıldığı bildirildi. Baskınlarda ele geçirilen şüpheli sayısı hakkında ise bilgi verilmedi.

Almanya Federal Kriminal Dairesince (BKA) yapılan açıklamada, terör örgütü üyesi olduğu şüphesiyle aşırı sağcı 10 kişiyi yakalamak amacıyla bazı mülk ve dairelerde arama gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, müfettişlerin Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Kuzey Ren-Vestfalya, Saksonya ve Saksonya-Anhalt'ta toplam 16 mülkte arama yaptığı ifade edildi. Baskınlarda ele geçirilen şüpheli sayısı hakkında ise bilgi verilmedi.

"Son Savunma Dalgası" isimli örgüte yönelik daha önce yapılan baskınlarda ele geçirilen şüphelilerin, Hamburg Yüksek Bölge Mahkemesi Devlet Güvenlik Senatosu'nda tutuklu olarak yargılandığı aktarıldı.

Yaşları 15-22 arasında değişen 8 sanığa yöneltilen suçlamalar arasında "terör örgütüne üyelik, cinayete teşebbüs veya cinayete teşebbüse yardım ve yataklık, kundakçılık ve saldırı" gibi suçların yer aldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı

Savaş Türkiye'nin yanı başında! Trump konuşurken peş peşe vurdular
Yunanistan, İsrail yapımı silahları da içeren silahlanma programını Meclis'e sundu

Savaş devam ederken batıdaki komşumuzdan kritik hamle
Türk futbol tarihine geçecek satış! Trabzonspor, Oulai'nin bonservis bedelini belirledi

Türk futbol tarihine geçecek satış! Bonservisi tam 50 milyon euro
Tepki çeken bir görüntü daha! İzleyenler Bakan Tekin'i etiketledi: Gereğini yapın

Tepki çeken görüntü! İzleyenler Bakan Tekin'i etiketledi: Gereğini yapın
İsveç, Rus tankerine böyle çıktı

Putin görmesin! Birkaç dakikada gemiyi ele geçirdiler
Bir ayrılık daha! Jhon Duran çorap değiştirir gibi takım değiştiriyor

Çorap değiştirir gibi takım değiştiriyor
Türk futbol tarihine geçecek satış! Trabzonspor, Oulai'nin bonservis bedelini belirledi

Türk futbol tarihine geçecek satış! Bonservisi tam 50 milyon euro
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü

Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in mal varlığı iddialarına yanıt
Bertuğ Yıldırım evleniyor

Evleniyorlar!