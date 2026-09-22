Haberler

Almanya'da anket, Başbakan Merz'in istifasını isteyenlerin oranını yüzde 55 buldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+4 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Forsa'nın RTL/ntv için yaptığı ankete göre, katılımcıların yüzde 55'i Başbakan Friedrich Merz'in istifa etmesi gerektiğini düşünüyor. Merz'in çalışmalarından memnun olanlar yüzde 11'de kalırken, katılımcıların yüzde 54'ü sorunları çözebilecek bir parti bulunmadığı görüşünde.

Almanya'da Başbakan Friedrich Merz'e yönelik kamuoyu memnuniyetsizliği devam ederken, yeni bir ankette vatandaşların yüzde 55'inin Başbakan'ın istifa etmesi gerektiğini düşündüğü ortaya çıktı.

RTL/ntv televizyonu için kamuoyu araştırma şirketi Forsa tarafından yapılan güncel "Trendbarometer" anketine göre, katılımcıların yüzde 55'i Merz'in görevinden ayrılmasını isterken, yüzde 40'ı görevine devam etmesinden yana görüş bildirdi.

Merz'in çalışmalarından memnun olduğunu belirtenlerin oranı ise yalnızca yüzde 11 olurken, Başbakan'ın istifasını özellikle Almanya'nın doğusundaki seçmenler ile Almanya için Alternatif (AfD) ve Sol Parti (Die Linke) taraftarları destekledi.

Bununla birlikte ankete katılanların yüzde 54'ü Almanya'nın sorunlarını çözebilecek herhangi bir siyasi parti bulunmadığını düşünüyor.

Kaynak: AA
Parasını bekleyen fon yatırımcıları dikkat! e-Devlet'te bu kodu olanlar öncelikli

Parasını bekleyenler dikkat! Bu haberi okuyan e-Devlet'e akın ediyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bankalar kesenin ağzını açtı! Emekliler için son 8 gün

8 gün içinde başvuran cebine binlerce lira koyacak
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Enver Altaylı tutuklandı

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Enver Altaylı tutuklandı
Arda Güler yine gönülleri fethetti! Milli takım idmanındaki tavrı dikkat çekti

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Trafikte kalan otomobilin imdadına motokurye yetişti! İlginç yöntem kamerada

Trafikte kalan otomobilin imdadına böyle yetişti
Vance konuşurken yayını kestiler! Sunucunun sözleri olay oldu

ABD'de deprem! 8 dakikada fişini çektiler
Yemen'de pazar yerine saldırı! Büyük patlama kamerada

Pazar yeri bir anda savaş alanına döndü! Büyük patlama kamerada
Trossard'ın sahalara dönüş tarihi belli oldu

''Bir haftaya iyileşir'' denilen Trossard'dan kötü haber