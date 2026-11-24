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Almanya'da aile içi şiddete maruz kalanların sayısının 2025'te bir yıl öncesine göre yüzde 2,8 oranında artarak 280 bin 129'a çıktığı bildirildi.

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Eğitim, Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik Bakanı Karin Prien, Adalet Bakanı ve Tüketici Koruma Bakanı Stefanie Hubig ve Federal Kriminal Dairesi (BKA) Başkan Yardımcısı Martina Link, başkent Berlin'de 2025'e ilişkin "Aile içi şiddet" ve "Kadınlara yönelik cinsiyete dayalı suçlar" raporlarını tanıttı.

"Aile içi şiddet" raporunda 2025 yılında aile içi şiddete maruz kalanların sayısının 280 bin 129'a çıkarak rekor seviyeye ulaştığına işaret edilerek, bu sayının 272 bin 495 olduğu 2024'e göre yüzde 2,8 oranında arttığı belirtildi.

2025'te 197 bin 667 kadın ve kız çocuğunun aile içi şiddete uğradığı bilgisi paylaşılan raporda, kadın ve kızların aile içi şiddete maruz kalanların toplamı içindeki payının yüzde 70,6 olduğu ifade edildi.

209'u aile içi şiddet olmak üzere 342 kadın ve kız çocuğu şiddet eylemi sonucu hayatını kaybetti

Haftada 4 kadın ve kız çocuğunun aile içi şiddet nedeniyle hayatını kaybettiğine işaret edilen raporda, geçen yıl 209'u kadın ve kız çocuğu olmak üzere 292 kişinin aile içi şiddet sonucu öldüğü kaydedildi.

Raporda hayatını kaybeden kadınların 130'unun eşi veya eski eşi tarafından öldürüldüğü, eşi veya eski eşi tarafından öldürülen erkeklerin sayısının da 23 olduğu aktarıldı.

"Kadınlara yönelik cinsiyete dayalı suçlar" raporunda 2025'te ülkede toplam 342 kadın ve kız çocuğunun şiddet eylemi sonucunda öldüğü ifade edildi. Bu sayı 2024'te 308 olarak kayıtlara geçmişti.

Cinsel suçlara maruz kalan kadın ve kızların sayısının 2024'e göre yüzde 2,3 artarak 2025'te 54 bin 675'e yükseldiği vurgulanan raporda, cinsel suç mağdurlarının yüzde 49,5'inin 18 yaşın altında olduğu kaydedildi.

"Dijital şiddet" mağduru kadınların ve kız çocuklarının sayısı yüzde 15,1 arttı

Raporda, çevrim içi ortamda 31 bin 221 kadın ve kız çocuğunun "dijital şiddet" mağduru olduğu, bu sayının da 2024'e göre yüzde 15,1 oranında arttığı ifade edildi.

İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, bu rakamların şok edici olduğunu belirterek, "Tüm alanlarda mağdur sayılarında artış gözlemliyoruz." dedi.

Dobrindt, 2021'den bu yana aile içi şiddet mağdur sayısının her yıl arttığını kaydetti.

Mağdurların özellikle kadın ve kız çocukları olduğunu vurgulayan Dobrindt, şüphelilerin yüzde 75'inin erkek olduğunu belirtti.

Aile içi şiddete uğrayanların yüzde 31'den fazlasının yabancı, yüzde 68,7'sinin Alman vatandaşı olduğunu aktaran Dobrindt, tüm bu sayıların ardında en acı verici anılar ve uzun süren etkilerin bulunduğunu söyledi.

Dobrindt, aile içi şiddete karşı önlemlerin alınmasının siyasetin gündeminde olduğunu ifade etti.

Eğitim, Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik Bakanı Prien de burada paylaşılan sayıların sadece polise bildirilen vakaları kapsadığını, araştırmaların şiddet eylemlerinin çoğunun polise bildirilmediğini ortaya koyduğunu vurguladı.

Prien, toplumda bu tür olayların konuşulması gerektiğini dile getirdi.

Bu nedenle özellikle daha okul çağında başlayan önleyici çalışmalara önem verilmesi gerektiğinin altını çizen Prien, "İnsanların, özellikle de erkeklerin zihninde bir değişim gerçekleşmesini sağlamalıyız." dedi.

Kaynak: AA