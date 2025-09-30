Almanya'da AfD Milletvekili'nin Eski Çalışanına Casusluktan Hapis Cezası

Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi Milletvekili Maximilian Krah'ın eski çalışanı Jian G'nin, Çin için casusluk yapmak suçundan 4 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

AfD'li siyasetçi Krah'ın eski çalışanı Jian G. ve suç ortağı olduğu iddia edilen Yaqi X, casusluk suçlamasıyla yargılandığı davanın Dresden Yüksek Bölge Mahkemesinde görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.

İddianamede Jian G'nin, Krah'ın Avrupa Parlamentosundaki eski ofisinde bir çalışan olarak 2019-2024 yıllarında bazı gizli bilgileri topladığı ve bunları Çin makamlarına ilettiği iddia edildi.

Mahkeme, Jian G'ye casusluk suçundan 4 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Jian G. geçen hafta yapılan duruşmada, "Çin istihbarat teşkilatında çalışmadım ve masumum." ifadesini kullanmış, avukatı delil yetersizliği nedeniyle beraat talebinde bulunmuştu.

Jian G'nin suç ortağı olduğu iddia edilen Çinli Yaqi X de aynı davada yargılandı.

Yaqi X, duruşmada bilgi aktardığını itiraf etti ancak casusluk faaliyetlerinden haberi olmadığını belirtti.

Mahkeme, Yaqi X'e 1 yıl 9 ay hapis cezası verdi.