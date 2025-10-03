Haberler

Almanya'da Açık Kapı Günü Etkinliği Düzenlendi

Almanya'da Açık Kapı Günü Etkinliği Düzenlendi
Haberler
İki Almanya'nın birleşmesinin yıl dönümü dolayısıyla Almanya genelinde düzenlenen 'Açık Kapı Günü' etkinliğinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı camiler, Müslümanlarla birlikte gayrimüslimlerin de ilgisini çekti. Köln Merkez Camisi'nde düzenlenen etkinlikte, inancın toplumsal dayanışmadaki rolü vurgulandı.

İki Almanya'nın birleşmesinin yıl dönümü dolayısıyla ülkedeki camilerde geleneksel olarak düzenlenen "Açık Kapı Günü" etkinliklerinin 29'uncusu yapılıyor.

Bu yılki teması "Din ve Etik: İnancın İnsanlığa Pusula Oluşu" olarak belirlenen günde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı camilere Müslümanların yanı sıra gayrimüslimler yoğun ilgi gösteriyor.

Almanya'da 900'den fazla caminin bağlı bulunduğu DİTİB Genel Merkezi bünyesindeki Köln Merkez Camisi'ne gelen konuklar, cami ve İslamiyet ile ilgili bilgi aldı.

Programa, çevre sakinlerinin yanı sıra Köln'ün yerel yöneticileri katıldı.

DİTİB Genel Sekreteri Eyüp Kalyon, ülke çapında düzenlenen etkinliğe ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İnancın İnsanlığa Pusula Oluşu mottosuyla vermek istediğimiz mesaj şudur, yaşanan inanç ayrıştırmaz birleştirir, insanları buluşturur, ön yargıları yıkar ve daha fazla anlayış ile güvenin önünü açar." diye konuştu.

"Açık Kapı Günü"nde herkesi camilere ziyarette bulunmaya ve İslam'ı yakından tanımaya davet ettiklerini belirten Kalyon, "Bugün, soruların sorulabileceği, düşüncelerin paylaşılabileceği ve ortak değerlerin keşfedilebileceği bir gündür." ifadesini kullandı.

Kalyon, sadece Köln Merkez Camisi'nde bugün 55 kişinin görev yaptığını dile getirerek, "Dileğimiz odur ki bugün, saygı, insanlık ve dayanışma için güçlü bir mesaj versin. Herkes bizimle sohbet etmeye, birlikte tecrübe etmeye davetlidir. İnancın nasıl yol gösterdiğini ve toplumsal dayanışmayı nasıl güçlendirdiğini birlikte yaşayalım." dedi.

Köln Merkez Camisi'ni gün boyu yaklaşık 5 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek - Güncel
