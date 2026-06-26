Almanya'da 40 dereceyi aşması beklenen sıcaklıklar nedeniyle bazı bölgeler için uyarı yayımlandı

Almanya'da yer yer 40 dereceyi aşacağı öngörülen sıcaklıklar sebebiyle bazı bölgeler için uyarı yapıldı.

Ülke genelinde etkisini artıran sıcak hava dalgası nedeniyle meteoroloji ve sağlık yetkilileri, peş peşe uyarılar yayımlıyor.

Hafta sonu ülkenin batı ve doğu kesimlerinde sıcaklıkların yer yer 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.

Alman Meteoroloji Dairesi (DWD), özellikle Kuzey Ren-Vestfalya, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland ve Baden-Württemberg eyaletlerinin bazı kesimleri için en yüksek seviyede sıcaklık uyarısı yaptı.

Berlin, Brandenburg, Saksonya, Saksonya-Anhalt, Thüringen, Bavyera ve Aşağı Saksonya'nın büyük bölümünde de sıcak hava uyarıları yürürlükte bulunuyor.

Hafta sonu birçok kentte sıcaklıkların 35 ile 40 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

Frankfurt ve çevresinde termometrelerin 41 dereceyi göstermesi, Berlin, Leipzig ve Dresden'de de sıcaklıkların 35 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Almanya'nın doğusu ile Polonya sınırına yakın bölgelerde sıcaklıkların 40 dereceyi aşabileceği öngörülüyor.

Yetkililer, özellikle yaşlılar, kronik hastalar, çocuklar ve açık alanda çalışanların zorunlu olmadıkça öğle saatlerinde dışarı çıkmamalarını, bol sıvı tüketmelerini ve fiziksel aktivitelerini sabah ya da akşam saatlerine kaydırmalarını tavsiye etti.

Belediyeler de serinleme noktalarının oluşturulması ve hassas grupların korunmasına yönelik önlemler alıyor.

Yetkililer, hafta sonunda etkisini sürdürmesi beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle DWD'nin güncel uyarılarının takip edilmesini, özellikle yaşlı ve yalnız yaşayan kişilere destek olunmasını ve günün en sıcak saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını istedi.