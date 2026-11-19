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Almanya'da bir camiye saldırı planladığı şüphesiyle Sauerland bölgesinin Eslohe kasabasında yaşayan aşırı sağcı bir öğrencinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kamu yayıncısı WDR'nin haberine göre Düsseldorf Başsavcılığı, 18 yaşındaki bir öğrencinin 3D yazıcı kullanarak çalışır durumda silahlar ürettiğini ve silahlarla bir camideki Müslümanlara saldırmayı planladığını değerlendiriyor.

Düsseldorf Başsavcısı Alexandra Wiese, şüphelinin kendi ürettiği silahlarla 2026 sonu ile 2027 başları arasındaki dönemde bir camide saldırı düzenlemeyi planladığına dair ciddi şüphelerin bulunduğunu belirtti.

Şüphelinin aşırı sağcı dünya görüşüne sahip olduğuna dair ipuçlarının bulunduğunu aktaran Wiese, bu kişinin ırkçı düşüncelerini Müslümanlara karşı da sergilediğini kaydetti.

Wiese, şüpheli hakkında henüz iddianame hazırlanmadığını, şu anda tanıkların ifadelerine başvurulduğunu, veri taşıyıcılarının ve silahların incelendiğini aktararak soruşturma tamamlanana kadar masumiyet karinesinin geçerli olduğunu dile getirdi.

Ülke basınında yer alan haberlerde ağustosta gözaltına alınan şüphelinin yalnız hareket edip etmediği de araştırılıyor.

Arnsberg Savcılığı, Silahlar Kanunu'nu ihlal şüphesi nedeniyle şüpheli hakkında tutuklama emri talep etti.

Daha sonra soruşturmada elde edilen yeni bulgular üzerine Düsseldorf Başsavcılığı tutuklama emrine "devletin güvenliğini tehdit eden bir şiddet eylemine hazırlık" suçlamasını da ekledi.

Bir evde yapılan aramalarda 3D yazıcıyla üretilmiş çok sayıda silah, silah parçası ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.???????

Kaynak: AA