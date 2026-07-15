Berlin'de 15 Temmuz Anma Töreni

Almanya'nın başkenti Berlin'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni yapıldı.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan'ın ev sahipliğinde, Büyükelçilik yerleşkesinde düzenlenen anma törenine, farklı ülkelerin büyükelçileri ve Türk toplumunun temsilcileri katıldı.

Şehitler için bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Büyükelçi Turan, "On yıl önce bugün yaşananlar, hain bir darbe girişiminin ötesine geçmiş, demokrasiyi hiçe sayarak, seçilmiş bir hükümeti, Sayın Cumhurbaşkanı'mızı ve ülkemizdeki anayasal sistemi bertaraf etmeyi amaçlayan kanlı bir terör olayı olarak tarihe kazınmıştır." dedi.

Turan, bu kanlı girişimin kahraman güvenlik güçlerinin onurlu direnişi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği sayesinde bozguna uğratıldığını vurgulayarak, "15 Temmuz gecesi, sadece bir darbenin önlenmesi değil, aynı zamanda demokrasinin ve halk egemenliğinin her zaman hatırlanacak tarihi örneklerinden birini teşkil etmiş ve tüm toplumlar için bir demokrasi dersi olmuştur." diye konuştu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) eğitim, ticaret, insani yardım gibi temaların ardına saklanarak ve dini değerleri istismar ederek dünyanın çeşitli bölgelerinde nüfuz alanını genişletmeye çabaladığını aktaran Turan, "Örgüt, sinsi gündemiyle, bulunduğu ülkelerin kurumlarına sızmaya çalışırken kara para aklama, göçmen kaçakçılığı, iltica ve vize başvurularında sahtekarlık, vergi kaçakçılığı, şantaj ve cinayet gibi pek çok yasa dışı faaliyeti de icra etmektedir. Dolayısıyla bu oluşumun karıştığı suçlarla, bulunduğu ülkenin kamu düzenine de tehdit oluşturduğu izahtan varestedir." ifadelerini kullandı.

Turan, FETÖ'nün gizli gündemiyle kendisine kucak açan ülkeler açısından ciddi bir tehlike unsuru olduğunun altını çizdi.

Tören, şehitler için okunan duayla sona erdi.

Anma günü etkinliği çerçevesinde katılımcılar, 15 Temmuz gecesi darbe girişimine dair belgesel izledi ve darbe girişimine karşı verilen mücadeleyi yansıtan fotoğraflardan oluşan sergiyi gezdi.