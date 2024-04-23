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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi

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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi. Steinmeier ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 20.48'de Esenboğa Havalimanı'na indi. Steinmeier'ı, Esenboğa Havalimanı'nda, Ankara Valisi Vasip Şahin ve çok sayıda yetkili karşıladı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.

Steinmeier ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 20.48'de Esenboğa Havalimanı'na indi.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'ı, Esenboğa Havalimanı'nda, Ankara Valisi Vasip Şahin ve çok sayıda yetkili karşıladı.

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Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Esenboğa Havalimanı Walter Steinmeier Vasip Şahin Almanya Ankara Dış Politika Politika Güncel Haberler

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