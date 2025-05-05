Almanya Büyükelçiliği'nden Basın Özgürlüğü Günü İçin Film Gösterimi

(ANKARA) – Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü vesilesiyle bir film gösterimi düzenleyerek ifade özgürlüğü ve bağımsız gazeteciliğin önemine dikkat çekti. Almanya Federal Cumhuriyeti Maslahatgüzarı Henning Simon'un katılımıyla gerçekleşen etkinlikte Margarethe von Trotta'nın Hannah Arendt adlı filmi gösterildi.

Goethe Enstitüsü'nde bugün yapılan etkinliğin açılış konuşmasında, Almanya Federal Cumhuriyeti Maslahatgüzarı Henning Simon düşünce ve ifade özgürlüğünün korunmasının demokratik toplumlar için temel bir değer olduğunu vurguladı.

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü vesilesiyle gösterimi yapılan film, Nazi savaş suçlusu Adolf Eichmann'ın Kudüs'teki yargı sürecini The New Yorker dergisi için takip eden siyaset teorisyeni Hannah Arendt'in "kötülüğün sıradanlığı" kavramını geliştirdiği dönemi konu alıyor ve kamuoyunun sorumluluğuna dair güçlü mesajlar veriyor.

Etkinlik, Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün Türkiye'de basın özgürlüğüne ilişkin son verileri paylaştığı döneme denk geldi. Almanya Büyükelçiliği'nin etkinliğinde de gündeme gelen RSF'nin yayımladığı 2025 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'ne göre Türkiye, geçen yıla kıyasla bir basamak gerileyerek 180 ülke arasında 159'uncu sıraya düştü. Ülke, bu sonuçla "çok vahim" kategorisindeki yerini korudu.